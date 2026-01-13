Niente acqua calda negli spogliatoi e docce gelate per gli arbitri multato il Messina

Nel 2026, l'Acr Messina dovrà versare una multa di 200 euro a causa dell'assenza di acqua calda negli spogliatoi e delle docce gelate per gli arbitri. La sanzione, insolita e discutibile, solleva questioni sulla gestione delle strutture sportive e sulle normative che regolano le condizioni di lavoro degli ufficiali di gara. La vicenda ha suscitato interesse e riflessione nel panorama calcistico italiano.

Dovrà pagare una multa di 200 euro l'Acr Messina e il motivo, considerando che siamo nel 2026, è alquanto bizzarro. Il giudice sportivo ha infatti stabilito l'ammenda per la societù giallorossa a causa della mancanza di acqua calda negli spogliatoi. Il disservizio si è verificato domenica scorsa.

