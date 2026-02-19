questo stretching di 10 secondi porta sollievo immediato dallo stress

Una nuova ricerca pubblicata a settembre sulla rivista Physiological Reports spiega perché lo stretching mattutino allevia lo stress. Lo studio rivela che dedicare dieci secondi a muovere le spalle e allungare la schiena alta aiuta a ridurre immediatamente la tensione accumulata durante il sonno. Questo semplice gesto, eseguito appena alzati, permette di sentirsi più rilassati e pronti per affrontare la giornata. Molti esperti consigliano di inserire questa piccola routine nel risveglio quotidiano. Ora, chi desidera provare può farlo subito.

Lo stretching è la prima cosa da fare appena svegli, al mattino. Ma perché muovere le spalle e flettere la parte alta della schiena aiuta a ridurre lo stress? Finalmente abbiamo una risposta, grazie a una nuova ricerca pubblicata il mese scorso sulla rivista Physiological Reports. In breve, questa semplice azione può attivare il sistema nervoso parasimpatico del corpo, regalando una sensazione di calma quasi immediata. Per saperne di più su questa scoperta e su come puoi sfruttarla a tuo vantaggio, abbiamo interpellato Jorge L. Reyes-Castro, MD, MS, ricercatore di elettrofisiologia cardiaca presso il Dipartimento di Medicina della University of Minnesota Medical School e autore principale dello studio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

