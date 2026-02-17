Ho sofferto di angioedema da stress Sembravo un pallone Un’esplosione dettata dallo stressI medici mi hanno consigliato di stare fermo per un po’ | così Ermal Meta

Ermal Meta ha raccontato di aver vissuto un angioedema da stress, che lo ha fatto gonfiare come un pallone durante un momento difficile. La causa è stata lo stress intenso, che ha scatenato una reazione improvvisa nel suo corpo. I medici gli hanno consigliato di prendersi una pausa e di riposare, per evitare complicazioni. Meta si prepara ora a tornare sul palco di Sanremo con il brano “Stella stellina”, un pezzo che parla di tenacia e di speranza, anche nei momenti più duri.

Ermal Meta torna in gara al Festival di Sanremo tra i Big della 76esima edizione con il brano “Stella stellina”, una canzone di resistenza e speranza, nonostante tutto. Il brano è contenuto nell’album “Funzioni Vitali” che esce il 27 febbraio. “Stella stellina” racconta, attraverso un testo poetico la storia di una bambina palestinese che non ha volutamente un nome, diventando così rappresentazione di tutti i bambini innocenti colpiti dalla violenza. Il punto di vista è quello di un uomo – forse un padre, forse un vicino di casa – che osserva e restituisce uno sguardo intimo e umano su una tragedia collettiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho sofferto di angioedema da stress. Sembravo un pallone. Un’esplosione dettata dallo stress.I medici mi hanno consigliato di stare fermo per un po’”: così Ermal Meta

Meryl Streep: «I look di Miranda Priestly mi hanno (quasi) causato un disturbo da stress post-traumatico»Meryl Streep ha confessato di aver vissuto con un certo disagio il ruolo di Miranda Priestly.

Freddo e dolori "di stagione", sei consigli da seguire per stare meglio: "Ridurre stress fisico e mentale"Durante la stagione fredda, è comune avvertire rigidità e dolori muscolari, spesso legati a stress fisico e mentale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.