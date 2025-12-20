La fine dell’anno è un momento di gioia, ma anche uno dei periodi più stressanti dell’anno, tra feste, regali da fare e mille appuntamenti. Un sondaggio globale condotto da YouGov per conto di Norwegian Cruise Line (NCL) ha rilevato che il 64% dei consumatori percepisce il periodo di fine anno come particolarmente stressante, citando motivi quali le spese (43%), l’acquisto dei regali (38%), gli obblighi familiari e le responsabilità di ospitalità (36%), gli impegni sociali (30%). Questo dicembre, NCL invita i viaggiatori a fuggire lo stress delle festività con una fuga rigenerante e senza pensieri sulle sue 15 navi che navigano nei Caraibi e alle Bahamas fino a marzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Norwegian Cruise Line. Una vacanza ai Caraibi per fuggire dallo stress

Norwegian Cruise Line. Una vacanza ai Caraibi per fuggire dallo stress; Viaggiare in stile JOMO: la “gioia di perdersi qualcosa”; La lentezza dei viaggi sarà il trend 2026.

NORWEGIAN CRUISE LINE FA DELLA “JOY OF MISSING OUT” LA FUGA POST-FESTIVITÀ DEFINITIVA - Con le infinite incombenze delle festività e la pressione delle scadenze di fine anno, il 64% dei viaggiatori a livello globale manifesta stress durante il periodo festivo, con oltre la metà (52%) all ... informatorenavale.it

Viaggiare in stile JOMO: la “gioia di perdersi qualcosa” - Godersi il silenzio e il riposo senza sensi di colpa, riducendo lo stress e l'ansia da iperconnessione. tg24.sky.it