Perché Cancelo ha rotto con Simone Inzaghi in Arabia e può tornare subito utile all'Inter di Chivu

Joao Cancelo, dopo la separazione con Simone Inzaghi in Arabia, potrebbe tornare utile all’Inter di Chivu. La sua esperienza e versatilità lo rendono un'opzione valida per coprire il ruolo sulla fascia destra, attualmente scoperto dopo l’addio di Dumfries. La sua disponibilità e qualità tecniche rappresentano un possibile rafforzamento per la squadra, offrendo soluzioni tattiche e di competenza in un momento di necessità.

Joao Cancelo entra di diritto nella lista delle alternative concrete per riempire il vuoto lasciato sulla destra da Dumfries. Conosce già l'ambiente Inter, è un cursore destro naturale, perfetto a tutta fascia nel 3-5-2 di Chivu e Inzaghi lo ha scaricato dall'Al Hilal. Ma ci sono due nodi da sciogliere: l'ingggio monstre (15 milioni a stagione) e l'integrità dopo la recidiva al bicipite femorale. L'INTER È SU JOAO CANCELO! Cancelo si era trovato benone ad Appiano, quando nel 2017-18 mostrava i primi accenni di talento raro, e un po' perché anche i nerazzurri non hanno mai smesso di rimpiangere quella sua creatività istintiva.

