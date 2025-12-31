Perché Cancelo ha rotto con Simone Inzaghi in Arabia e può tornare subito utile all'Inter di Chivu

Da fanpage.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Joao Cancelo, dopo la separazione con Simone Inzaghi in Arabia, potrebbe tornare utile all’Inter di Chivu. La sua esperienza e versatilità lo rendono un'opzione valida per coprire il ruolo sulla fascia destra, attualmente scoperto dopo l’addio di Dumfries. La sua disponibilità e qualità tecniche rappresentano un possibile rafforzamento per la squadra, offrendo soluzioni tattiche e di competenza in un momento di necessità.

Joao Cancelo entra di diritto nella lista delle alternative concrete per riempire il vuoto lasciato sulla destra da Dumfries. Conosce già l'ambiente Inter, è un cursore destro naturale, perfetto a tutta fascia nel 3-5-2 di Chivu e Inzaghi lo ha scaricato dall'Al Hilal. Ma ci sono due nodi da sciogliere: l'ingggio monstre (15 milioni a stagione) e l'integrità dopo la recidiva al bicipite femorale. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Cancelo fuori rosa all’Al-Hilal, Simone Inzaghi non lo vuole più: dove può andare in Italia e in Europa

Leggi anche: Chivu lo rivuole a gennaio: può tornare all’Inter senza Inzaghi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.