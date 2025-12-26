Scadenze Inter sei contratti al capolinea nel 2026 | ciclo finito e scelte inevitabili per Chivu
Inter News 24 Scadenze Inter, sono sei i giocatori nerazzurri con il contratto in scadenza al 30 giugno 2026 e il loro futuro è al centro delle riflessioni del club. Sono sei i calciatori dell’Inter il cui contratto scadrà naturalmente il 30 giugno 2026. Un gruppo numeroso e composto da profili che, nelle ultime stagioni, hanno avuto un peso rilevante nel percorso della squadra. Da Yann Sommer a Henrikh Mkhitaryan, passando per Francesco Acerbi, Stefan de Vrij, Matteo Darmian e Raffaele Di Gennaro. Escludendo il terzo portiere, si tratta di cinque giocatori che hanno rappresentato certezze tecniche per l’Inter recente ma che, per età e costi, sembrano arrivati alla naturale conclusione del loro ciclo in nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com
