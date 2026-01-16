Michele Emiliano sarà uno spot per il Sì al referendum

Michele Emiliano sarà protagonista di uno spot a favore del Sì al referendum. La Puglia, con la prossima nomina della nuova giunta, si avvia a un cambiamento di leadership, passando da una gestione guidata da Emiliano a un nuovo assetto politico sotto Antonio Decaro. Questa transizione rappresenta un momento importante per il territorio, che potrebbe influenzare il suo futuro amministrativo e istituzionale.

Antonio Decaro ha deciso di escludere l'ex presidente dal nuovo esecutivo regionale, nonostante l'accordo raggiunto insieme a Schlein. Ora non ci sono più motivi per non tornare a indossare la toga, ma serve il sì del Csm La Puglia, con la nomina nelle prossime ore della nuova giunta, passa da emirato di Michele Emiliano a monarchia assoluta di Antonio Decaro, regalando però un mega spot al comitato per il Sì alla separazione delle carriere. Il nuovo governatore, infatti, dopo aver stoppato la candidatura al consiglio regionale di Big Mike con la promessa di nominarlo assessore (secondo l’intesa raggiunta con Elly Schlein e non rispettata), ha deciso di escluderlo dal nuovo esecutivo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

