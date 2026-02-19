Emmanuel Macron ha criticato Giorgia Meloni per il suo silenzio sull’uccisione dell’attivista francese Quentin Deranque, avvenuta in Francia. Macron ha accusato la premier italiana di non intervenire sugli affari interni di Parigi, sottolineando la sua delusione per la mancanza di commenti ufficiali. La presa di posizione del presidente francese ha alimentato ulteriori tensioni tra i due leader, già ai ferri corti. La vicenda ha suscitato molte reazioni, anche all’interno dei rispettivi governi, e ha acceso un nuovo fronte di scontro diplomatico.

I due non si sono mai amati e ogni occasione è buona per rinnovare l’attrito. L’ultimo motivo di scontro tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron lo ha fornito il caso dell’uccisione dell’attivista francese di estrema destra Quentin Deranque. “Sono sempre sorpreso dall’osservare che le persone nazionaliste, che non vogliono essere disturbate in casa loro, siano sempre le prime a commentare cosa succede in casa altrui”, sono le parole con cui il capo dell’Eliseo ha chiesto alla premier italiana di non “commentare” gli affari francesi dopo le osservazioni fatte sull’attivista ucciso. “Che ognuno resti a casa sua e le pecore saranno ben custodite”, ha ironizzato Macron da New Delhi, a margine del summit sull’Intelligenza artificiale in India. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Macron attacca Meloni sull’attivista ucciso: “Non commenti gli affari francesi”. Chigi: “Stupore”

Macron contro Meloni: "Non commenti ciò che sta accadendo altrove". Lo "stupore" di Palazzo ChigiEmmanuel Macron ha criticato Giorgia Meloni per aver commentato eventi in altri paesi, a causa delle sue dichiarazioni sulla morte di Quentin Deranque.

Quentin, l'attacco choc di Macron contro la Meloni: "Non commenti gli affari francesi, ognuno resti a casa sua"Quentin Deranque è stato brutalmente aggredito a Lione da un gruppo di estremisti di sinistra, un fatto che ha scosso l’intera Francia.

SCONTRO TOTALE! Meloni asfalta Macron e l’UE vacilla!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.