Quentin Deranque ucciso in Francia Macron | Meloni non commenti ciò che accade in altri Paesi

Quentin Deranque ha perso la vita in Francia, e questa tragedia ha suscitato reazioni politiche. Macron ha reagito duramente alle affermazioni di Meloni su X, chiedendo che la premier italiana non commenti eventi che avvengono all’estero. La discussione si è accesa dopo che Meloni si è espressa sulla vicenda, senza fare riferimenti diretti. Macron si trova in India, ma ha deciso di intervenire pubblicamente, sottolineando la sua posizione su quanto accaduto. La polemica si concentra sulle opinioni di Meloni e sulla gestione delle dichiarazioni internazionali.

Il presidente francese Emmanuel Macron, in visita in India, non ha apprezzato le dichiarazioni su X della premier Giorgia Meloni sulla morte di Quentin Deranque. Parlando con i giornalisti, Macron ha chiesto a Meloni di smettere di "commentare ciò che accade in altri Paesi". Lo riporta Bfmtv. "Se tutti restassero a casa, le pecore sarebbero ben protette", ha poi scherzato. Meloni aveva definito l'uccisione dell'attivista nazionalista francese "una ferita per l'intera Europa". Macron ritiene che non ci sia "posto nella Repubblica" per " gruppi che mettono in atto violenza ". Il riferimento è all'uccisione dell'attivista nazionalista Quentin Deranque in scontri a Lione con un gruppo di estrema sinistra. Quentin Deranque, il militante di estrema destra ucciso in Francia a 23 anniQuentin Deranque, un giovane di 23 anni legato all'estrema destra, è stato ucciso in Francia durante uno scontro con sostenitori dell'estrema sinistra. Macron contro Meloni: "Non commenti ciò che sta accadendo altrove" Chi era Quentin Deranque ucciso a Lione e cosa sappiamo sull'omicidio; Chi era Quentin Deranque, il 23enne di estrema destra ucciso in Francia: le frequentazioni neofasciste e il volontariato in parrocchia. Distribuiva pasti ai poveri; Quentin Deranque: una morte che scuote la Francia; Quentin Deranque, il giovane di destra ucciso dai collettivi in Francia, era un cattolico devoto. Cos'è successo a Quentin Deranque, il 23enne di estrema destra ucciso in Francia: il caso diventa politicoLa morte di Quentin Deranque, 23enne militante di estrema destra in Francia, è diventata un caso politico arrivando anche tra le fila del governo: cosa ... Morte Quentin Deranque in Francia, Macron: Evitare escalation di violenzaLa famiglia di Quentin ha scelto la via del silenzio. Tramite l'avvocato Fabien Rajon, i genitori hanno lanciato un appello alla calma e alla moderazione, annunciando che non parteciperanno alla ... Il Rassemblement National ha trovato un'occasione nel dibattito sull'omicidio di Quentin Deranque Omicidio di Quentin Deranque, spunta un nuovo filmato sugli scontri tra nazionalisti e antifascisti: il video