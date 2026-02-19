Macron contro Meloni | Non commenti ciò che sta accadendo altrove
Emmanuel Macron ha criticato Giorgia Meloni per aver commentato eventi internazionali mentre si trovava a New Delhi. Macron ha chiesto alla premier italiana di evitare di parlare di situazioni di altri paesi, sottolineando che ogni leader dovrebbe concentrarsi sui propri compiti. La polemica nasce dopo le dichiarazioni di Meloni sulla morte di Quentin Deranque, un caso che ha attirato attenzione anche in Italia. Macron ha insistito che i leader devono mantenere un atteggiamento più riservato e rispettare i confini diplomatici. La discussione prosegue sui social e nelle sedi politiche.
Il presidente francesce Emmanuel Macron, parlando da New Delhi, a margine di una visita ufficiale in India, ha chiesto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni di smettere di "commentare ciò che sta accadendo in altri paesi" dopo le dichiarazioni della premier sulla morte Quentin Deranque. L'attivista nazionalista e studente di matematica di 23 anni è stato ucciso durante gli scontri tra militanti di estrema sinistra e di estrema destra scoppiati la settimana scorsa a Lione. Meloni aveva scritto su X che "la morte di un giovane di poco più di 20 anni, attaccato da gruppi legati all'estremismo di sinistra in un clima di odio ideologico diffuso in diversi paesi, è una ferita per tutta l'Europa". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Argomenti discussi: L’incontro riservato di Meloni con Macron. Non è il momento di litigare; Meloni può attendere. Macron e Merz riannodano il vecchio filo (di A. Mauro); Macron rilancia su debito comune e buy European per resuscitare l’industria Ue. Ma l’asse italo-tedesco non ci sta; La linea di Meloni sull'Europa: pensare in grande, perché non c'è più tempo da perdere.
Giorgia Meloni ha scelto. Tra Vance che insulta l’Europa e Macron, Merz, Sanchez che provano a difenderla, sia pure divisi e in modo maldestro, ha scelto il primo. Manda infatti il ministro degli esteri Tajani alla prima riunione del Board of Peace, che natura facebook