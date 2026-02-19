Emmanuel Macron ha criticato Giorgia Meloni per aver commentato eventi internazionali mentre si trovava a New Delhi. Macron ha chiesto alla premier italiana di evitare di parlare di situazioni di altri paesi, sottolineando che ogni leader dovrebbe concentrarsi sui propri compiti. La polemica nasce dopo le dichiarazioni di Meloni sulla morte di Quentin Deranque, un caso che ha attirato attenzione anche in Italia. Macron ha insistito che i leader devono mantenere un atteggiamento più riservato e rispettare i confini diplomatici. La discussione prosegue sui social e nelle sedi politiche.

Il presidente francesce Emmanuel Macron, parlando da New Delhi, a margine di una visita ufficiale in India, ha chiesto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni di smettere di "commentare ciò che sta accadendo in altri paesi" dopo le dichiarazioni della premier sulla morte Quentin Deranque. L'attivista nazionalista e studente di matematica di 23 anni è stato ucciso durante gli scontri tra militanti di estrema sinistra e di estrema destra scoppiati la settimana scorsa a Lione. Meloni aveva scritto su X che "la morte di un giovane di poco più di 20 anni, attaccato da gruppi legati all'estremismo di sinistra in un clima di odio ideologico diffuso in diversi paesi, è una ferita per tutta l'Europa". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Macron contro Meloni: "Non commenti ciò che sta accadendo altrove"

“Forza e coraggio per ciò che sta accadendo in Spagna”: la scritta di Alcaraz dopo la vittoria sofferta contro il 34enne HanfmannCarlos Alcaraz ha ottenuto la qualificazione al terzo turno degli Australian Open, superando Yannick Hanfmann in tre set.

Iran: Lapid, 'Teheran faccia attenzione a ciò che sta accadendo in Venezuela'Il primo ministro israeliano Lapid ha sottolineato l'importanza per l’Iran di monitorare attentamente la situazione in Venezuela, evidenziando possibili implicazioni regionali.

MACRON È CADUTO! COMUNICATO PAZZESCO: DA MELONI BISOGNA SOLO IMPARARE, CHIEDO SCUSA A LEI #ytshorts

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.