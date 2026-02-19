Morte Quentin Deranque Macron non apprezza il commento di Meloni | ‘Non parli di affari francesi’
Quentin Deranque, un giovane di 23 anni, è stato ucciso il 12 febbraio a Lione, pochi giorni prima delle elezioni municipali. La sua morte ha suscitato molte reazioni, anche da parte di politici stranieri. Macron ha espresso disapprovazione nei confronti di Meloni, che aveva commentato la vicenda parlando di affari francesi. La polemica si è scatenata dopo che Meloni aveva fatto alcune dichiarazioni sui fatti di Lione, attirando le critiche di alcuni rappresentanti francesi. La questione rimane al centro del dibattito pubblico.
Il commento del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a seguito della morte di Quentin Deranque, il 20enne picchiato a morte da almeno sei persone, di cui alcuni attivisti del movimento di sinistra radicale La Jeune Garde non ha soddisfatto il presidente della Francia. Emmanuel Macron, a margine di una visita ufficiale a New Delhi, ha sostenuto che ognuno dovrebbe commentare ciò che accade nel proprio Paese: “Lasciate che tutti restino a casa e le pecore saranno ben custodite“. Macron ha poi criticato ancora l’atteggiamento del premier, sostenendo di essere sempre “colpito” dal fatto che i nazionalisti, “che non vogliono essere disturbati nel proprio Paese, siano poi i primi a commentare ciò che accade altrove“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Quentin, l'attacco choc di Macron contro la Meloni: "Non commenti gli affari francesi, ognuno resti a casa sua"Quentin Deranque è stato brutalmente aggredito a Lione da un gruppo di estremisti di sinistra, un fatto che ha scosso l’intera Francia.
Macron contro Meloni: «Si faccia i fatti suoi invece di commentare quelli francesi». Il battibecco dopo la morte del militante nazionalista DeranqueEmmanuel Macron ha criticato Giorgia Meloni per aver commentato la morte del militante nazionalista Deranque, chiedendole di concentrarsi sui fatti italiani.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Lione, 23enne di destra picchiato a morte dagli Antifa. Nove arresti; Chi era Quentin Deranque ucciso a Lione e cosa sappiamo sull'omicidio; Francia, omicidio Deranque: diffuse identità di presunti colpevoli; Mandante morale. La Francia accusa Mélenchon per l'uccisione di Quentin Deranque.
Morte Quentin Deranque in Francia, Macron: Meloni non commenti affari francesiChe ognuno resti a casa sua e le pecore saranno ben custodite, ha ironizzato Macron da New Delhi, a margine di una visita ufficiale in India, dopo le dichiarazioni della presidente del Consiglio ... tg24.sky.it
Macron contro Meloni: Non commenti ciò che sta accadendo altroveParlando da New Delhi il presidente francese risponde alla presidente del Consiglio che aveva commentato su X la morte di Quentin Deranque: Sono sempre colpito dal fatto che i nazionalisti, che non v ... ilfoglio.it
Ops. Morte di Quentin Deranque: tra gli arrestati anche un secondo assistente parlamentare di Raphaël Arnault x.com
"Vi spariamo in testa". Angelo Bonelli denuncia minacce di morte. Così il leader di Avs alla Camera: "Gravissimo leggere di leader di partito che mettono il simbolo di Avs sopra l'immagine dell'efferato omicidio di Quentin Deranque" e "mi riferisco anche al mini facebook