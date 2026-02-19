Morte Quentin Deranque Macron non apprezza il commento di Meloni | ‘Non parli di affari francesi’

Quentin Deranque, un giovane di 23 anni, è stato ucciso il 12 febbraio a Lione, pochi giorni prima delle elezioni municipali. La sua morte ha suscitato molte reazioni, anche da parte di politici stranieri. Macron ha espresso disapprovazione nei confronti di Meloni, che aveva commentato la vicenda parlando di affari francesi. La polemica si è scatenata dopo che Meloni aveva fatto alcune dichiarazioni sui fatti di Lione, attirando le critiche di alcuni rappresentanti francesi. La questione rimane al centro del dibattito pubblico.

Il commento del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a seguito della morte di Quentin Deranque, il 20enne picchiato a morte da almeno sei persone, di cui alcuni attivisti del movimento di sinistra radicale La Jeune Garde non ha soddisfatto il presidente della Francia. Emmanuel Macron, a margine di una visita ufficiale a New Delhi, ha sostenuto che ognuno dovrebbe commentare ciò che accade nel proprio Paese: “Lasciate che tutti restino a casa e le pecore saranno ben custodite“. Macron ha poi criticato ancora l’atteggiamento del premier, sostenendo di essere sempre “colpito” dal fatto che i nazionalisti, “che non vogliono essere disturbati nel proprio Paese, siano poi i primi a commentare ciò che accade altrove“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

