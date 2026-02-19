quei treni arrivati a sanremo

Il treno che trasportava Moroni è arrivato a Sanremo, portando con sé il suo carico di canzoni. La stazione era piena di attesa, mentre i fan si preparavano a sentire i brani dal vivo. Moroni ha scelto di portare alcune composizioni inedite, sperando che trovino il favore del pubblico. La città si anima in vista della prima serata, con i preparativi in pieno svolgimento. Le canzoni di questa edizione promettono di lasciare un segno breve ma intenso.

Moroni E fra poco, puntualissimo, arriverà Sanremo con il suo carico di canzoni che chissà se dureranno più dello spazio di un mattino. Una curiosità che mi è nata in questi giorni: i nostri treni, compresi quelli dei pendolari, sono mai saliti sul palcoscenico del Festival? Maria Luisa Corti (Milano) Certo che sì, gentile Maria Luisa, che con le sue mail ci consente qualche piacevole divagazione. Per soddisfare la curiosità della nostra lettrice abbiamo compiuto una operazione di speleologia musicale e festivaliera. Ci scusiamo di eventuali omissioni. Nel 1956 Franca Raimondi presenta a Sanremo “Il trenino del destino”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

