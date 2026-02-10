La nostalgia per Sanremo torna forte tra chi ha vissuto quegli anni. Un ex concorrente ricorda con emozione i giorni passati sul palco, paragonando Pippo Baudo a un padre e descrivendo le sensazioni di allora che tornano a fargli tremare le gambe. Un ricordo vivo che ancora oggi emoziona chi ha vissuto quegli eventi.

"Sento già le gambe che mi tremano. Ogni anno in questo periodo rivivo le stesse sensazioni di allora". Non potrebbe essere altrimenti Raffaella Cavalli. Mancano due settimane alla 76esima edizione di Sanremo. L’emozione la riporta indietro di trent’anni, quando nel 1996 la cantante riminese a soli 17 anni tornava al teatro Ariston nella categoria dei ’big’ per esibirsi con il brano Sarò. Un vero e proprio bis, dopo il settimo posto conquistato l’anno prima da Raffaella nella sezione giovani con Sentimento. Considerata all’epoca "la nuova Gigliola Cinquetti" per la sua giovane età, paragonata in quegli anni a Laura Pausini, la cantante riminese non ha avuto forse la carriera che sperava, ma ha fatto della musica la sua vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La nostalgia di Sanremo: "Incredibili quei giorni. Baudo fu come un padre"

Welo, tra i sei finalisti di Sanremo Giovani 2025, condivide le sue esperienze e riflessioni sul percorso musicale, tra tentativi di trasferimento all’estero e il successo di Mahmmod a Sanremo.

A Sanremo, la statua dedicata a Pippo Baudo rimane ancora in attesa di autorizzazioni definitive.

Festival di Sanremo 2026, Olly ospite della prima serataStando a quanto riportato da Fanpage, Olly ( FOTO) sarà il super ospite della prima serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo aver trionfato con Balorda Nostalgia alla kermesse ... tg24.sky.it

Serena Brancale, 'la mia lettera a mamma una cura alla nostalgia'. A Sanremo un brano creato in 6 anni. Eurovision Si può dare un messaggio anche andandoci #ANSA x.com