I cinghiali sono arrivati anche sulla linea ferroviaria Adriatica Circolazione in tilt treni in forte ritardo

Corriereadriatico.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - Cinghiali avanti tutta. Dopo essere arrivati vicini al cuore di questa o quella città e nelle Marche le segnalazioni con tanto di video sono state molteplici, hanno anche raggiunto. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

