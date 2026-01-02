Omicidio Aurora Livoli 57enne peruviano indagato per la morte della 19enne | fermato per tentata rapina ha precedenti per violenza sessuale

Un uomo peruviano di 57 anni, irregolare, è stato arrestato il 30 dicembre per tentato furto alla fermata del metrò Cimiano. Poche ore prima, è apparso insieme ad Aurora Livoli, 19enne, nelle immagini delle telecamere di sorveglianza. L’indagine ha portato alla sua iscrizione nel registro degli indagati per il decesso della giovane, con precedenti per violenza sessuale e altri reati.

