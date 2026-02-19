Quasi 300mila euro nascosti in un pozzetto di cemento | la scoperta durante il blitz

I carabinieri di Fondi hanno trovato quasi 300 mila euro nascosti in un pozzetto di cemento durante un blitz. La scoperta avviene mentre controllavano un edificio in zona periferica, dove hanno individuato il denaro occultato. Quattro persone sono state denunciate per favoreggiamento reale, mentre le forze dell’ordine hanno sequestrato i soldi. La scoperta si aggiunge a un’indagine in corso su attività illecite legate alla criminalità locale. La vicenda prosegue con ulteriori accertamenti da parte degli investigatori.

Quattro persone sono state denunciate per favoreggiamento reale. L’operazione dei carabinieri a Fondi Ha portato alla scoperta, e al sequestro, di quasi 300mila euro l’operazione condotta dai carabinieri a Fondi che hanno denunciato quattro persone per favoreggiamento reale. Si stratta di due uomini di 80 e 57 anni e di due donne di 80 e s 27 anni. La scoperta dell’ingente somma di denaro è stata fatta nel corso di una perquisizione arrivata al termine di una attività investigativa. Nello specifico, i carabinieri hanno proceduto a perquisizione locale d’iniziativa nel corso del quale, nella disponibilità dei quattro, sono state rinvenute sei buste in cellophane termosaldate contenenti complessivamente la somma oltre 295.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Vende orologi di lusso e viene pagato con i soldi del Monopoli: truffa da quasi 300mila euro a collezionistaUn uomo proveniente dal Giappone ha tentato di vendere orologi di lusso a un collezionista italiano, ma è stato beccato mentre usava soldi falsi del Monopoli per ricevere il pagamento.

Uccide la fidanzata e la taglia in due: i resti nascosti sotto il cemento in giardino. Arriva condannaLa polizia britannica ha scoperto i resti di Izabela Zablocka, scomparsa nel 2010, nascosti sotto il cemento nel giardino di una casa a Normanton.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.