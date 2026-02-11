Uccide la fidanzata e la taglia in due | i resti nascosti sotto il cemento in giardino Arriva condanna

La polizia britannica ha scoperto i resti di Izabela Zablocka, scomparsa nel 2010, nascosti sotto il cemento nel giardino di una casa a Normanton. L’uomo che l’ha uccisa ha ricevuto una condanna, ma i dettagli del delitto sono ancora scioccanti.

Nel giardino di una casa a Normanton, in Regno Unito, sono stati trovati sotto il cemento i resti di Izabela Zablocka, scomparsa nel 2010. La partner Anna Podedworna l’ha uccisa, poi tagliata in due e sepolta in sacchi. Dopo anni di bugie, è stata condannata per omicidio e occultamento di cadavere.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Normanton Uk

Il 14 gennaio Varese si prepara ad accogliere la Fiamma olimpica, simbolo dei Giochi invernali.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Normanton Uk

Argomenti discussi: Alex Manna, il 19enne ha confessato il femminicidio di Zoe Trinchero: Volevo stare con lei; Uccide la figlia dopo una discussione su Trump e l'uso delle armi: così è morta Lucy Harrison. Aveva 23 anni; Stella Boggio condannata a 21 anni di carcere per l’omicidio del compagno Marco Magagna: il pm ne aveva chiesti 14; ?Omicidio Zoe Trinchero, Alex Manna cede dopo due ore: Non ho provato a baciarla, abbiamo discusso. Colpita con i pugni e lasciata cadere.

Uccide la fidanzata e la taglia in due: i resti nascosti sotto il cemento in giardino. Arriva condannaNel giardino di una casa a Normanton, in Regno Unito, sono stati trovati sotto il cemento i resti di Izabela Zablocka, scomparsa nel 2010 ... fanpage.it

26enne voleva fare uno scherzo alla fidanzata, ma si uccide per sbaglioLa morte del giovane risale allo scorso 1 agosto, ed è avvenuta a Bignall End nello Staffordshire (Gran Bretagna). Ma solo ieri è arrivata la sentenza definitiva del giudice Andrew Barkley che ha ... 105.net

Il femminicidio di #Zoe: picchiata, strangolata e gettata in un canale dopo un litigio con un 20enne. L’ex fidanzata del giovane: “È una persona possessiva”. Lui è in carcere in attesa dell’udienza di convalida del fermo. #Tg1 Gianvito Cafaro - facebook.com facebook

#ignotox Omicidio a La Spezia: l'ex fidanzata di Zouhair Atif svela la lite legata a vecchie foto, ma l'avvocato smentisce x.com