Vende orologi di lusso e viene pagato con i soldi del Monopoli | truffa da quasi 300mila euro a collezionista

Da fanpage.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo proveniente dal Giappone ha tentato di vendere orologi di lusso a un collezionista italiano, ma è stato beccato mentre usava soldi falsi del Monopoli per ricevere il pagamento. La truffa, scoperta dalla polizia, riguarda circa 300 mila euro. L’uomo è stato arrestato e ora rischia una lunga condanna per frode.

Arriva in Italia dal Giappone per vendere degli orologi di lusso e viene pagato con i soldi del monopoli: mazitruffa da 300mila euro.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Monopoli Truffa

Soldi, oro e orologi di valore per evitare l'arresto: napoletani arrestati per truffa

Due cittadini della provincia di Napoli sono stati arrestati a Padova con l’accusa di aver truffato un anziano, tentando di ottenere denaro, oro e orologi di valore.

Pedinano moglie e figli di Jamie Vardy e rubano in villa, bottino da 100mila euro tra orologi di lusso e gioielli

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Monopoli Truffa

Argomenti discussi: Orologi e strategie: Richemont vende, LVMH accelera, D&G innova; Damiani fa shopping da Richemont e compra gli orologi di Baume & Mercier; Richemont vende gli orologi Baume & Mercier all'italiana Damiani; Orologi e gioielli vintage, una passione in crescita.

vende orologi di lussoVende orologi di lusso e viene pagato con i soldi del Monopoli: truffa da quasi 300mila euro a collezionistaArriva in Italia dal Giappone per vendere degli orologi di lusso e viene pagato con i soldi del monopoli: mazitruffa da 300mila euro ... fanpage.it

vende orologi di lussoOrologi e strategie: Richemont vende, LVMH accelera, D&G innovaOrologi e strategie: Richemont vende, LVMH accelera, D&G innova. Nel lusso post?pandemico l’orologeria è diventata un termometro ... laconceria.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.