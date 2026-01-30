Vende orologi di lusso e viene pagato con i soldi del Monopoli | truffa da quasi 300mila euro a collezionista

Un uomo proveniente dal Giappone ha tentato di vendere orologi di lusso a un collezionista italiano, ma è stato beccato mentre usava soldi falsi del Monopoli per ricevere il pagamento. La truffa, scoperta dalla polizia, riguarda circa 300 mila euro. L’uomo è stato arrestato e ora rischia una lunga condanna per frode.

