La fama la caduta il vitalizio | chi sono i beneficiari della legge Bacchelli in Friuli Venezia Giulia

Dalla fama alla fame, a volte, è un attimo. Specie facendo mestieri di cui si fatica a campare. È capitato a scrittori, poeti, attori, registi, fotografi, sportivi. La legge Bacchelli, dal 1985, è venuta in soccorso. Un assegno straordinario, che oggi può arrivare fino 24.000 euro all’anno. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

