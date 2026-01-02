Petardo gli esplode in mano e perde 5 dita | ferito un 16enne in Friuli Venezia-Giulia
Un ragazzo di 16 anni, residente in Friuli Venezia Giulia, ha subito gravi ferite alle mani dopo l'esplosione di un petardo, perdendo cinque dita. La vittima, considerata una promessa nel mondo del ciclismo, è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale. L’incidente evidenzia i rischi legati all’uso di materiali pirotecnici e la necessità di maggiore attenzione e prevenzione.
