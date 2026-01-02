Petardo gli esplode in mano e perde 5 dita | ferito un 16enne in Friuli Venezia-Giulia

Un ragazzo di 16 anni, residente in Friuli Venezia Giulia, ha subito gravi ferite alle mani dopo l'esplosione di un petardo, perdendo cinque dita. La vittima, considerata una promessa nel mondo del ciclismo, è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale. L’incidente evidenzia i rischi legati all’uso di materiali pirotecnici e la necessità di maggiore attenzione e prevenzione.

Esplode un grosso petardo a Milano, due 12enni gravemente feriti: uno perde una mano, l'altro rischia un occhio - Incidente la mattina dell'1 gennaio in via Alfonso Gatto: amputazione per un ragazzo, l’amico rischia di perdere un occhio ... affaritaliani.it

Milano, 12enni giocano con un petardo: feriti gravemente, uno perde la mano - I giovanissimi sono stati soccorsi e ricoverati in codice rosso in due ospedali milanesi. notizie.it

Gli esplode un petardo tra le gambe, si scatena la zuffa: 22enne raggiunto da una bottigliata al volto - facebook.com facebook

Petardo gli esplode in mano, amputate cinque dita a un ragazzo in Friuli. Incidente nella notte di Capodanno, il 16enne sarebbe una promessa del ciclismo #ANSA x.com

