Cade per una buca si frattura l’anca | Comune di Palermo condannato a risarcire oltre 50 mila euro

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Palermo è stato condannato a risarcire oltre 50 mila euro a una donna caduta in via Emilia a causa di una strada dissestata priva di segnalazioni. Dopo otto anni, il tribunale ha riconosciuto la responsabilità dell’ente per i danni subiti dall’utente. Questa sentenza evidenzia l’importanza della manutenzione e della sicurezza delle strade pubbliche per tutelare i cittadini.

Una donna cade su una strada dissestata e priva di segnalazioni in via Emilia a Palermo. Il tribunale (dopo otto anni) condanna il Comune a risarcirla con oltre 50 mila euro per i danni subiti, riconoscendo la responsabilità dell’ente. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

