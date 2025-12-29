Cade per una buca si frattura l’anca | Comune di Palermo condannato a risarcire oltre 50 mila euro

Il Comune di Palermo è stato condannato a risarcire oltre 50 mila euro a una donna caduta in via Emilia a causa di una strada dissestata priva di segnalazioni. Dopo otto anni, il tribunale ha riconosciuto la responsabilità dell’ente per i danni subiti dall’utente. Questa sentenza evidenzia l’importanza della manutenzione e della sicurezza delle strade pubbliche per tutelare i cittadini.

