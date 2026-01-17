Parlava male del padre al figlio madre condannata a risarcire l’ex marito La decisione del giudice di Venezia sulla coppia separata

Una decisione del giudice di Venezia riguarda una coppia separata, in cui una donna è stata condannata a risarcire l’ex marito fino a 50.000 euro. La sentenza si basa sul comportamento della madre, accusata di aver danneggiato il rapporto tra il padre e il figlio. Questa vicenda evidenzia le conseguenze legali di comportamenti che compromettono il benessere dei figli durante le separazioni.

Una donna di Venezia è stata condannata a risarcire l’ex marito fino a 50mila euro per aver compromesso in modo grave il rapporto con il loro figlio. La decisione del tribunale di Venezia è stata poi confermata dalla Cassazione. La storia della famiglia ha radici in oltre dieci anni di matrimonio. La coppia, infatti, si era sposata nel 2011 e aveva avuto un figlio due anni dopo, nel 2013. Dopo oltre un decennio, riferisce Il Gazzettino, il matrimonio è entrato in crisi e il padre ha avviato la separazione giudiziale. «Non si è trattato di una separazione come le altre ma di una situazione che nel tempo ha prodotto conseguenze molto pesanti sul piano umano e psicologico, soprattutto per il minore», spiega l’avvocato dell’uomo, Stefano Marrone. 🔗 Leggi su Open.online

