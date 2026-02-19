Quando si vota per le Elezioni Amministrative 2026 | decise le date
Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato che le Elezioni Amministrative 2026 si terranno il 24 e 25 maggio, dopo aver comunicato le date al Consiglio dei Ministri. La decisione arriva in un momento di discussioni tra le forze politiche, che hanno richiesto una pianificazione chiara e tempestiva. Le elezioni coinvolgeranno numerosi comuni italiani, con l’obiettivo di eleggere nuovi sindaci e consigli comunali. La data ufficiale permette ai partiti di prepararsi in anticipo per la campagna elettorale.
Saranno 626 i Comuni delle Regioni a statuto ordinario che si recheranno alle urne per l'elezione del nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale Sono state rese note le date per le Elezioni Amministrative 2026. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, infatti, ha informato il Consiglio dei Ministri in relazione all’individuazione, nei prossimi 24 e 25 maggio, delle date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 626 Comuni delle Regioni a statuto ordinario. Quindici saranno i Comuni capoluogo al voto (Avellino e Salerno in Campania).🔗 Leggi su Napolitoday.it
