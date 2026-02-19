Elezioni amministrative 2026 nella Tuscia i comuni interessati e quando si vota

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato le date delle elezioni comunali nella Tuscia per il 2026. La decisione deriva dalla necessità di aggiornare il calendario elettorale, coinvolgendo 626 comuni italiani. Le urne si apriranno in primavera, consentendo ai cittadini di esprimere il loro voto per eleggere i nuovi sindaci. La comunicazione ufficiale è arrivata durante la riunione del consiglio dei ministri, confermando le date precise in cui si terranno le consultazioni. Ora si attende l’approvazione definitiva del calendario elettorale.

Le comunali riguarderanno importanti città come Venezia e Reggio Calabria, nella Tuscia sono tre i comuni chiamati alle urne Elezioni amministrative 2026, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha comunicato al consiglio dei ministri le date definitive in cui i cittadini di 626 comuni italiani saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco. Le operazioni di voto si svolgeranno nelle giornate del 24 e 25 maggio. Si tratta di una tornata di peso, che comprende le sfide in quindici capoluoghi di provincia sparsi in tutta la penisola, da nord a sud, passando per città nevralgiche come Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone e Salerno.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

