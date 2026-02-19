Il sorteggio è diventato un tema centrale nel dibattito sulla riforma costituzionale per la separazione tra giudici e pubblici ministeri. La proposta mira a inserire questa pratica come metodo di selezione, suscitando opinioni contrastanti tra le varie parti politiche. Alcuni sostengono che possa garantire maggiori imprevedibilità e trasparenza, mentre altri temono un rischio di ingerenze politiche. Intanto, nelle istituzioni si sta valutando se adottare questa procedura per evitare favoritismi e migliorare la fiducia nel sistema giudiziario. La discussione continua senza sosta.

AGI - Il sorteggio è uno dei punti più discussi (e divisivi) della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Bollato come anticamera del controllo della politica sulla giustizia, da una parte. Osannato come antidoto alle correnti interne e alle dinamiche corporative che reggono nomine e promozioni dei giudici, dall’altra. Il sorteggio – a torto o a ragione – è diventato il ‘casus belli’ nel dibattito politico, tra partiti di maggioranza e opposizione, in vista del referendum del 22-23 marzo. Nonostante i richiami del Quirinale al rispetto del Csm e gli appelli di tutte le parti “a restare nel merito della riforma” la politica, insomma, non sembra smontare dalle barricate. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Quando si ricorre al sorteggio nelle istituzioni

