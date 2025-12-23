Gli Australian Open si avvicinano! Quando si decideranno le teste di serie? Tornei decisivi situazione attuale e sorteggio

Gli Australian Open 2026 si svolgeranno dal 18 gennaio al 1° febbraio a Melbourne, con le qualificazioni dal 12 al 15 gennaio. Le teste di serie verranno definite nei prossimi giorni, in base ai risultati dei tornei di ranking e alle classifiche aggiornate. In questa fase, si delineano le principali preferenze e le possibili strategie di sorteggio, fondamentali per l’andamento del torneo e la composizione del tabellone.

Gli Australian Open 2026 si disputeranno dal 18 gennaio al 1° febbraio sul cemento di Melbourne, preceduti dalle qualificazioni in programma dal 12 al 15 gennaio nell'ambito della Opening Week che propone anche eventi di esibizione. Gli organizzatori hanno già annunciato la entry-list, con la presenza di 99 dei migliori 100 giocatori del mondo: dell'elite del ranking ATP mancherà soltanto il danese Holge Rune, numero 15 fermo per un infortunio. I migliori 32 tennisti della graduatoria internazionale saranno teste di serie e dunque non potranno affrontarsi tra loro nei primi due turni. A fare fede sarà il ranking ATP aggiornato al 12 gennaio 2026, dunque c'è ancora un po' di spazio per migliorare il proprio piazzamento e ambire a questo status.

Pronti, via e 3-0. Esordio vincente per #Sinner agli Australian Open. Superato il cileno #Jarry che comunque porta Jannik al tie break nei primi due set per poi cedere nel finale. Attenzione alla sorpresa del primo turno: già eliminato #Titsipas per mano di #Mic - facebook.com facebook

Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini saranno tra i protagonisti del Kooyong Classic, tradizionale torneo d'esibizione che precede gli Australian Open! x.com

