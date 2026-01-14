Aeroporto di Firenze | anche l’Università ricorre al Tar Giani e Funaro | Scelta sbagliata Istituzioni seguano interesse collettivo

L'Università di Firenze si aggiunge ai Comuni della Piana nel ricorso al Tar contro l'ampliamento dell'Aeroporto di Firenze. La decisione riflette le preoccupazioni delle istituzioni locali e universitarie, che contestano le modalità e le implicazioni del progetto, sottolineando l'importanza di perseguire interessi collettivi e sostenibili. La vicenda evidenzia il ruolo delle istituzioni nel tutelare il territorio e il benessere della comunità.

Anche l'Università di Firenze si unisce ai Comuni della Piana nel ricorso al Tar contro l'0ampliamento dell'Aeroporto di Firenze. Questa presa di posizione ha irritato il presidente della regione, Eugenio Giani, e la sindaca di Firenze, Sara Funaro L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

