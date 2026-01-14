Aeroporto di Firenze | anche l’Università ricorre al Tar Giani e Funaro | Scelta sbagliata Istituzioni seguano interesse collettivo

L'Università di Firenze si aggiunge ai Comuni della Piana nel ricorso al Tar contro l'ampliamento dell'Aeroporto di Firenze. La decisione riflette le preoccupazioni delle istituzioni locali e universitarie, che contestano le modalità e le implicazioni del progetto, sottolineando l'importanza di perseguire interessi collettivi e sostenibili. La vicenda evidenzia il ruolo delle istituzioni nel tutelare il territorio e il benessere della comunità.

