In un calcio dove l’attenzione spesso si concentra sui nomi più noti, ci sono giocatori che, nei momenti più complessi, si nascondono. Lautaro Martinez, spesso protagonista, talvolta scompare quando le sfide si fanno dure. Tra loro, anche Scott McTominay, che alcuni chiamano “Piotominay” per il suo ruolo di contenitore. In un contesto di grandi aspettative, il vero valore si rivela anche nelle situazioni di difficoltà, lontano dalle luci dei riflettori.

C’erano in campo palloni d’oro annunciati, fenomeni da copertina social, attaccanti da reel e difensori da slogan. Ma il calcio vero, quello che non ha bisogno di filtri, ha scelto un solo protagonista: Scott McTominay, anzi Piotominay, perché a certi livelli non basta giocare bene, bisogna anche avere il nome giusto per sembrare leggenda. Corre, lotta, segna, trascina. Fa il centrocampista come una volta, quando il ruolo prevedeva sudore e non storytelling. Attorno a lui, Lautaro ancora una volta latitante nella partita che pesa – non pervenuto, come da abitudine nelle serate che chiedono grandezza – mentre Højlund fa girare Akanji come una banderuola e Juan Jesus, dato mille volte per finito, risponde presente con l’immortalità dei difensori che non sanno di dover morire. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Quando il gioco si fa duro, Lautaro scompare. McTominay chiamatelo Piotominay, anche lo storytelling è importante

Leggi anche: Volley B2: Dream Nardò, quando il gioco si fa duro

Leggi anche: Valsa Group a Piacenza. E ora il gioco si fa duro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Quando il gioco si fa duro, Lautaro scompare. McTominay chiamatelo Piotominay, anche lo storytelling è importante McTominay domina la scena con una tale forza narrativa che avrebbe persino la capacità di far risorgere Shakespeare, solo per concedergli il; Inter e Lautaro devastanti: comodo tris al Bologna, Chivu torna in testa; Inter-Bologna, diretta Serie A: finisce 3-1, tutte le dichiarazioni; Parma-Inter, le pagelle - Akanji granitico, Thuram croce e delizia. Al Tardini il sosia di Lautaro.

Chivu un altro show, cita ancora Mourinho: "Il rumore dei nemici fa parte del gioco". Su Lautaro... - "Il rumore dei nemici fa parte del gioco, è sempre stato d'attualità". tuttosport.com

Chivu “Il rumore dei nemici fa parte del gioco, Lautaro c'è” - MILANO (ITALPRESS) – “Il rumore dei nemici fa parte del gioco, è sempre stato d’attualità. iltempo.it

Quando il gioco si fa duro, Lautaro scompare. McTominay chiamatelo Piotominay, anche lo storytelling è importante McTominay domina la scena con una tale forza narrativa che avrebbe persino la capacità di far risorgere Shakespeare, solo per concedergli il facebook

QUANDO IL GIOCO SI FA DURO...I "MADURO" SCENDONO IN CAMPO!! (Fuori 'I #Trentini'!!!) Alle 20 su Rai3 nuova puntata di #blob x.com