Pagelle Italia Olimpiadi 8 febbraio | nel PGS quando il gioco si fa duro…; Lorello merita il team-pursuit

Alle Olimpiadi di Pechino, l’Italia si presenta con qualche certezza e tante incognite. Nella giornata di oggi, Maurizio Bormolini nello snowboard rischia grosso in qualificazione, ma riesce comunque ad arrivare agli ottavi. Qui si ferma per un soffio contro Benjamin Karl, il futuro bi-campione olimpico. Intanto, nel PGS, Lorello si distingue come uno dei migliori, meritando di entrare nel team pursuit. La giornata ha mostrato i limiti e le speranze della squadra azzurra in questa edizione.

PAGELLE ITALIA OLIMPIADI (8 FEBBRAIO) . Maurizio Bormolini (snowboard), 4,5: sulla pista di casa prima rischia una clamorosa eliminazione già in qualificazione, poi si ferma subito agli ottavi di un soffio contro il futuro bi-campione olimpico Benjamin Karl. A proposito: l'austriaco ha fatto vedere a tutti cosa significhi essere dei veri fuoriclasse. Mirko Felicetti (snowboard), 5: il meno atteso tra gli azzurri del PGS. Sembrava in giornata di grazia, prima che un errore lo mettesse fuori gioco ai quarti di finale. Aaron March (snowboard), 4: leader della classifica generale di Coppa del Mondo, secondo in qualificazione e subito eliminato agli ottavi.

