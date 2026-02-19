Quando gioca l’Italia del curling oggi Olimpiadi 2026 | orari giovedì 19 febbraio avversarie tv streaming

L’Italia del curling affronta oggi la Svizzera, perché deve vincere per sperare nella qualificazione alle semifinali alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La partita, decisiva nel round robin, si gioca alle 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Rai Sport e streaming. Gli azzurri sono consapevoli che solo una vittoria può permettere loro di avanzare, considerando che gli avversari svizzeri sono già primi e imbattuti nel torneo. La partita si può seguire anche dai presenti al ghiaccio di Cortina d’Ampezzo.

L'Italia affronterà la Svizzera nell'ultima partita del round robin del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e si giocherà la qualificazione alle semifinali: gli azzurri sono chiamati a sconfiggere gli elvetici, imbattuti nella competizione e già certi del primo posto in classifica, per garantirsi l'approdo alla zona medaglie. L'appuntamento è per le ore 09.05 di oggi, giovedì 19 febbraio, sul ghiaccio di Cortina d'Ampezzo. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING DALLE 9.05 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GRAN BRETAGNA DI CURLING FEMMINILE DALLE 14.05 Servirà la grande impresa a Joel Retornaz e compagni per proseguire l'avventura ai Giochi sul ghiaccio di Cortina d'Ampezzo, anche se matematicamente si potrebbe superare il turno perdendo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando gioca l'Italia del curling oggi, Olimpiadi 2026: orari giovedì 19 febbraio, avversarie, tv, streaming