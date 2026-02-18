Quando gioca l’Italia oggi nel curling Olimpiadi 2026 | orari mercoledì 18 febbraio avversarie tv streaming

Oggi mercoledì 18 febbraio l’Italia affronterà il Canada in una fondamentale partita del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Gli azzurri scenderanno sul ghiaccio alle ore 14.05 per affrontare Jacobs e compagni: una vittoria permetterebbe a Joel Retornaz e compagni di avvicinarsi sensibilmente alla qualificazione alle semifinali, mentre una sconfitta costringerebbe a giocarsi il tutto per tutto nel match di giovedì contro la Svizzera. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA MASCHILE DI CURLING DALLE 14.05 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING FEMMINILE DALLE 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

Quando gioca l’Italia oggi nel curling, Olimpiadi 2026: programma 17 febbraio, avversarie, tv, streamingOggi, 17 febbraio, l’Italia scende in campo nel curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver ottenuto un risultato importante nella fase precedente.

Quando gioca l’Italia i playoff di hockey ghiaccio alle Olimpiadi: data, possibile orario e avversariaL'Italia di hockey su ghiaccio maschile dovrà disputare i playoff per tentare la qualificazione ai quarti di finale delle Olimpiadi Invernali di Milano ... oasport.it

