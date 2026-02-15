L’Italia del curling scende in pista oggi, domenica 15 febbraio, per due partite cruciali alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La squadra azzurra affronta le avversarie alle 9 del mattino e poi di nuovo nel pomeriggio, con le partite trasmesse in diretta streaming e su alcune emittenti televisive. La prima sfida si tiene al centro di gara di Cortina, dove i giocatori italiani cercano di conquistare punti importanti per avanzare nel torneo.

Oggi domenica 15 febbraio si preannuncia particolarmente intensa per i tornei di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la manifestazione maschile prevede un doppio turno (ore 09.05 e ore 19.05), mentre la kermesse femminile sarà protagonista alle ore 14.05. Gli appassionati potranno gustarsi un’autentica abbuffata in una giornata festiva, anche perché l’Italia sarà protagonista sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo dalla mattina alla sera. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING MASCHILE DALLE 9.05 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING FEMMINILE DALLE 14.05 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CECHIA DI CURLING DALLE 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando gioca oggi l’Italia del curling: orari domenica 15 febbraio, tv, avversarie, streaming

