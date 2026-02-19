Qualità e freschezza in via Palestro apre ‘Raviolimania’ | Una proposta alternativa

Massimo Braccini, noto chef livornese, ha aperto ‘Raviolimania’ dopo aver deciso di offrire un’alternativa al classico ristorante. La causa è la voglia di proporre piatti di qualità e ingredienti freschi, con un’attenzione particolare alle ricette tradizionali di ravioli fatti a mano. Il locale, situato in via Palestro, si distingue per l’ambiente semplice e accogliente, ideale per chi cerca un pasto gustoso senza complicazioni. La scelta di usare prodotti freschi si riflette anche sulla varietà di ripieni disponibili ogni giorno.

Una nuova avventura gastronomica all'insegna della qualità e della freschezza. Massimo Braccini, già noto come patron del ristorante "Da Noi" di via dell'Angiolo (detto anche "Il Piemontese"), ha annunciato l'apertura di una nuova attività a Livorno: RavioliMania. Si tratta di un'innovativa proposta gastronomica in via Palestro 16, capace di portare in città ravioli artigianali e piatti di pasta fresca a prezzi accessibili e di alta qualità. “Ho sempre pensato che non debbano esistere zone A e zone B, anche nel panorama gastronomico - ha detto -. Con RavioliMania vogliamo offrire a tutti una proposta innovativa, senza fronzoli e con un eccellente rapporto qualità-prezzo”.🔗 Leggi su Livornotoday.it

