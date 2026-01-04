La viabilità nella pianura bergamasca una proposta alternativa

La pianura bergamasca affronta da anni sfide legate alla viabilità, con le principali arterie orizzontali che garantiscono i collegamenti est-ovest. Tuttavia, i collegamenti verticali verso Bergamo e le valli restano un tema di dibattito e di attenzione pubblica. Questa situazione richiede un'analisi approfondita e proposte concrete per migliorare la mobilità e ridurre i disagi quotidiani nella zona.

La viabilità nella pianura della provincia è un problema irrisolto da decenni. Mentre per i percorsi orizzontali (est-ovest) le provinciali Francesca, Rivoltana, ex SS42, e le due autostrade supportano i flussi di traffico, i collegamenti verticali verso Bergamo o verso le valli ogni settimana sono oggetto di discussione o di cronaca. È dei giorni scorsi la divulgazione delle osservazioni della Direzione Ambiente e Clima della Regione in sede di VIA del progetto autostradale Bergamo-Treviglio, tra le quali assai significativa la richiesta di chiarire "per quale motivo si sia scelto di realizzare una infrastruttura autostradale invece di una viabilità di rango inferiore".

