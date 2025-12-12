Masterchef, il 92enne Luciano e il 25enne Niccolò alle selezioni. E sono due uragani

Due concorrenti molto diversi tra loro, il 92enne Luciano e il 25enne Niccolò, sono approdati alle selezioni di MasterChef Italia. La nuova stagione si apre con grande entusiasmo, mentre i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli si preparano a valutare i talenti emergenti, pronti a sfidarsi per conquistare il prestigioso titolo.

Firenze, 12 dicembre 2025 – Si sono riaccesi i fornelli di MasterChef Italia, con i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli pronti a valutare la nuova ondata di aspiranti chef determinati a contendersi il titolo anche in questa nuova stagione. A supportare il trio nella formazione della Masterclass è tornata la chef Chiara Pavan, 1 stella Michelin e 1 stella Verde Michelin al ristorante Venissa nella laguna veneta, che anche quest’anno è, di fatto, la “vedetta” dei tre giudici durante i 40 minuti iniziali della cucinata prima dell’ingresso in studio degli aspiranti concorrenti: per lei sono fondamentali i principi di sostenibilità e zero sprechi, oltre all’ordine sulla postazione che è un’arma in più per controllare la realizzazione del piatto. Lanazione.it

