Italia Valanga nel tardo pomeriggio è tragedia | bilancio atroce

Nel tardo pomeriggio di oggi, una valanga si è staccata nel territorio della valle Aurina, in Alto Adige, causando una tragedia. Un uomo è stato travolto e ha perso la vita. L’incidente ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella regione, mentre le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e approfondire le cause dell’evento.

Un dramma si è consumato nel tardo pomeriggio in valle Aurina, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato travolto da una valanga staccatasi sul massiccio del Riesernock, in Alto Adige. L’incidente è avvenuto lungo il sentiero numero 8, noto come “Arthur Hardegen”, a una quota di circa 2.500 metri, in un’area che in questi giorni presenta un manto nevoso particolarmente abbondante rispetto ad altre zone della provincia. Secondo le prime informazioni emerse, la vittima stava rientrando a valle insieme alla moglie dopo un’escursione in quota. Durante la discesa, improvvisamente, una slavina si è staccata dal pendio sovrastante, travolgendo l’uomo e trascinandolo a valle per un tratto stimato tra i 200 e i 300 metri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia. Valanga nel tardo pomeriggio, è tragedia: bilancio atroce Leggi anche: Auto posteggiata a fuoco: paura nel tardo pomeriggio Leggi anche: ChatGPT rallenta in Europa: errori diffusi nel tardo pomeriggio La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Tragedia in Valle Aurina: travolto da una valanga, muore un escursionista. Illesa la moglie; Valanga in Val Susa: soccorsi in azione. Soccorso Alpino: Non risultano persone coinvolte; Valanga in Alto Adige, morto un escursionista; Morto il freerider travolto da una valanga sulla Marmolada. Valanga in Alto Adige, morto un uomo: travolto dalla neve e trascinato per 300 metri. La moglie accanto a lui è illesa - Una valanga si è staccata nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 29 dicembre, in Valle Aurina, sul Riesernock, travolgendo una coppia di escursionisti. msn.com

Valanga in Alto Adige, morto un escursionista - E' di un morto il bilancio di una valanga che si è staccata nel tardo pomeriggio in valle Aurina sul Riesernock. msn.com

Valanga in Alto Adige, escursionista 50enne travolto e ucciso sotto gli occhi della moglie - Una valanga ha travolto un escursionista nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 29 dicembre, in valle Aurina sul Riesernock, ... msn.com

