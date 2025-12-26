Auto posteggiata a fuoco | paura nel tardo pomeriggio

Paura nel tardo pomeriggio di venerdì 26 dicembre in via Don Giovanni Verità a Voltri. Un'automobile posteggiata è andata a fuoco e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Multedo. All'arrivo dei pompieri le fiamme erano localizzate nella parte posteriore del veicolo, il rogo è stato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

