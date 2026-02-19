pusher ucciso a milano a 23 minuti dallo sparo la chiamata ai soccorsi

Un pusher è stato ucciso a Milano, dopo che una sparatoria ha fatto scattare una chiamata ai soccorsi 23 minuti più tardi. Nicola Palma ha ricevuto una telefonata di emergenza poco dopo l’omicidio di Abderrahim Mansouri, un 28enne coinvolto in un conflitto armato. La lunga attesa prima dell’intervento ha sollevato dubbi sulla tempestività delle operazioni di soccorso. La polizia indaga sui motivi della lite che avrebbe portato alla sparatoria, avvenuta in una zona frequentata da giovani. Le autorità cercano di fare luce sull’accaduto.

e Nicola Palma Ventitré minuti tra lo sparo che ucciderà il 28enne Abderrahim Mansouri e la chiamata ai soccorsi. Un agente che si sarebbe allontanato dalla scena del delitto, per poi ricomparire solo in un secondo momento. E il mistero della pistola-giocattolo, con tre domande che getterebbero un’ombra sulla linearità dell’indagine: è vero che Mansouri l’aveva con sé quando è stato ucciso dall’unico colpo esploso dall’arma d’ordinanza dell’assistente capo Carmelo Cinturrino? O non ce l’ha mai avuta, come sostengono i legali della sua famiglia, e di conseguenza non avrebbe mai potuto puntarla? E, ancora, perché non sono state trovate tracce nell’arma giocattolo che avrebbe dovuto impugnare Mansouri, stando alle ricostruzioni fornite? Interrogativi che se ne portano dietro un altro, il più inquietante: se il 28enne non aveva l’arma con sé, qualcuno l’ha messa lì dopo? Domande alimentate dalle contraddizioni emerse nei racconti di chi era presente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

