Il poliziotto e lo sparo fatale al pusher di Rogoredo | 23 minuti di buco prima di chiamare i soccorsi

Il poliziotto ha sparato e ha causato la morte di un pusher di Rogoredo, ma ci sono voluti 23 minuti prima che arrivassero i soccorsi. Il fatto è avvenuto lunedì sera, quando l’ufficiale ha aperto il fuoco durante un controllo di routine. Il ritardo nella chiamata di emergenza ha sollevato molte domande sulla gestione della situazione. Intanto, i vicini hanno sentito lo sparo e sono usciti di casa poco dopo. La questione ora passa nelle mani degli inquirenti.

Milano, 19 febbraio 2026 – V entitré minuti tra lo sparo che ucciderà il 28enne Abderrahim Mansouri e la chiamata ai soccorsi. Un agente che si sarebbe allontanato dalla scena del delitto, per poi ricomparire solo in un secondo momento. Il mistero della pistola-giocattolo. E il mistero della pistola-giocattolo, con tre domande che getterebbero un’ombra sulla linearità dell’indagine: è vero che Mansouri l’aveva con sé quando è stato ucciso dall’unico colpo esploso dall’arma d’ordinanza dell’ assistente capo Carmelo Cinturrino? O non ce l’ha mai avuta, come sostengono i legali della sua famiglia, e di conseguenza non avrebbe mai potuto puntarla? E, ancora, perché n on sono state trovate tracce nell’arma giocattolo che avrebbe dovuto impugnare Mansouri, stando alle ricostruzioni fornite? Interrogativi che se ne portano dietro un altro, il più inquietante: se il 28enne non aveva l’arma con sé, qualcuno l’ha messa lì dopo? Abderrahim Mansouri, il pusher freddato dal poliziotto a Rogoredo: “Un proiettile frontale da oltre 25 metri” Contraddizioni nei racconti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

