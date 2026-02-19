Pusher morto a Rogoredo quel buco di 23 minuti tra lo sparo e i soccorsi e i dubbi sulla pistola

A Rogoredo, Abdherraim Mansouri è stato ucciso da uno sparo, ma ci sono dubbi sulla pistola usata. La polizia ha scoperto un intervallo di 23 minuti tra il colpo e la chiamata di emergenza. Durante questo tempo, nessuno ha segnalato l’incidente, lasciando in sospeso molte domande sulle modalità dell’accaduto. Gli inquirenti cercano di capire cosa sia successo in quel lasso di tempo, anche analizzando le testimonianze e le immagini delle telecamere di sorveglianza. La vicenda rimane al centro dell’attenzione degli investigatori.

Nella mattinata di giovedì 19 febbraio i quattro poliziotti che erano presenti a Rogoredo saranno interrogati in questura a Milano Ci sarebbe un buco di 23 minuti tra lo sparo che ha ucciso Abdherraim Mansouri e la chiamata ai soccorsi. Il 28enne è morto dopo essere stato colpito da un proiettile esploso da un poliziotto lo scorso 26 gennaio durante un controllo antidroga a Rogoredo, a Milano. Ora gli inquirenti vogliono fare luce su quanto accaduto in quei minuti cruciali. Per cercare (anche) di colmare questo presunto vuoto temporale, nella mattinata di oggi, giovedì 19 febbraio, saranno interrogati in questura a Milano dal pm Giovanni Tarzia i quattro poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso.🔗 Leggi su Milanotoday.it

