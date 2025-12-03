È arrivato fino in carcere l’eco dell’aggressione avvenuta circa due settimane fa sul treno Milano–Como, quando un passeggero aveva colpito con un pugno al volto la capotreno. Protagonista del gesto violento un senegalese del 1992, senza fissa dimora e con svariati precedenti, che è tuttora. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Pugno alla capotreno sul Milano–Como: "cartellino giallo" per il 33enne senegalese rinchiuso in carcere