Pugno alla capotreno sul Milano–Como | cartellino giallo per il 33enne senegalese rinchiuso in carcere

Quicomo.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivato fino in carcere l’eco dell’aggressione avvenuta circa due settimane fa sul treno MilanoComo, quando un passeggero aveva colpito con un pugno al volto la capotreno. Protagonista del gesto violento un senegalese del 1992, senza fissa dimora e con svariati precedenti, che è tuttora. 🔗 Leggi su Quicomo.it

pugno alla capotreno sul milano8211como cartellino giallo per il 33enne senegalese rinchiuso in carcere

© Quicomo.it - Pugno alla capotreno sul Milano–Como: "cartellino giallo" per il 33enne senegalese rinchiuso in carcere

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Pugno Capotreno Milano8211como Cartellino