Nasce la Fondazione Start Attractor | un hub per l’innovazione che unisce imprese startup e ricerca

Nasce la Fondazione Start Attractor, un innovativo hub che mette in rete imprese, startup e ricerca accademica. Promossa da Università di Pisa, Todisco Group, Sofidel e Banco Fiorentino, questa iniziativa punta a stimolare la crescita e l’innovazione, creando un ecosistema dinamico e collaborativo per affrontare le sfide del futuro. Un nuovo punto di riferimento per lo sviluppo sostenibile e la competitività del territorio.

L’Università di Pisa, Todisco Group, Sofidel e Banco Fiorentino insieme danno vita alla Fondazione Start Attractor, un nuovo hub per l’innovazione che unisce imprese, startup e ricerca accademica. Giovedì 18 dicembre, presso il Rettorato dell’Università di Pisa, è stato firmato l’atto costitutivo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

