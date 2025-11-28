Intesa Sanpaolo Innovation Center al Premio ANGI 2025 | la visione sull’innovazione

L’incontro tra imprese, startup e sistema finanziario come leva strategica per lo sviluppo dell’innovazione nazionale. È questo il messaggio espresso da Claudio Lubatti, Group Head of Innovation di Intesa Sanpaolo Innovation Center, nel corso della conferenza stampa degli Oscar dell’Innovazione ANGI 2025, tenutasi ieri presso lo spazio Europa Experience – David Sassoli del Parlamento Europeo. Nel corso dell’intervista, Lubatti ha ribadito il sostegno dell’Innovation Center all’iniziativa promossa da ANGI: «Siamo molto contenti di essere qui e anche quest’anno abbiamo sostenuto questo premio con convinzione». 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Intesa Sanpaolo Innovation Center al Premio ANGI 2025: la visione sull’innovazione

