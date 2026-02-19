Pug quattro incontri per approfondire il futuro urbanistico della città

Il "Forum della città che vogliamo" organizza una serie di quattro incontri, presso la serra di Palazzo Ghizzoni Nasalli, con lo scopo di informare la cittadinanza sulle osservazioni al Pug presentate da cittadini e associazioni. «Il Pug - spiegano i proponenti - è uno strumento importantissimo che condizionerà il futuro delle nostra città e la qualità della vita delle future generazioni. Attualmente il dibattito avviene solo negli uffici e all'interno delle commissioni consiliari. Riteniamo giusto e necessario che le proposte e le criticità rappresentate all'interno delle osservazioni diventino argomento di dibattito pubblico, per dare concretezza allo spirito di partecipazione invocato dalla legge urbanistica regionale numero 24 del 2017».🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Piacenza al bivio urbanistico: quattro forum pubblici per definire il futuro della città e tutelare il verde.A Piacenza, i cittadini e gli esperti si riuniscono per discutere il futuro urbano della città, causa di un progetto di rinnovamento.

"Pug, la sfida decisiva per il futuro della città"Questa mattina si è svolta a Rimini la presentazione del nuovo Piano Urbanistico Generale, un passo fondamentale per il futuro della città.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.