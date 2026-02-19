Pucci la replica di Fiorello su Sanremo 2026 | Far incavolare comico è da medaglia d’oro
Andrea Pucci ha criticato Fiorello per la sua presenza a Sanremo 2026, definendola una scelta discutibile. Il comico ha spiegato che il suo intervento ha suscitato reazioni forti tra amici e colleghi, alcuni dei quali si sono allontanati. Fiorello ha risposto durante una diretta radio, scherzando sul fatto che far arrabbiare un comico come lui vale una medaglia d’oro. La polemica ha animato la trasmissione, con i due che si sono confrontati sui social e in radio. La vicenda prosegue tra commenti e battute.
Fiorello ha replicato ad Andrea Pucci durante la puntata di oggi de ‘La Pennicanza’ su Radio2. “Ho perso tutte le amicizie, ce l’hanno tutti con me. Prima facevo monologhi su Rai1, battute, nessuno diceva niente. Da quando faccio ‘La Pennicanza’ ho una lista di persone che non mi parleranno più”, ha detto Fiorello. Poi l’affondo: “ Se anche i comici, o pseudo-comici, non mi parlano più, vuol dire che sono entrato ufficialmente nella lista degli stand-up comedian – ha spiegato Fiorello con chiaro riferimento a Pucci – Far incavolare uno che fa il mio stesso mestiere è medaglia d’oro, kiss my ass”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
