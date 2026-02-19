Fiorello replica a Pucci | Far inca**are uno pseudo-comico vale la medaglia d’oro | VIDEO

Fiorello ha risposto a Pucci, che si era arrabbiato per l’imitazione fatta durante La Pennicanza su Rai Radio 2. La causa dello scontro è stata la caricatura di Pucci, che il comico siciliano ha portato in onda senza risparmiare battute pungenti. Pucci si è lamentato pubblicamente, definendo l’atto spiacevole. Fiorello ha invece commentato che far arrabbiare uno pseudo-comico come Pucci equivale a vincere una medaglia d’oro. La discussione ha attirato l’attenzione degli ascoltatori e dei fan sui social.

Fiorello replica a Pucci che si era mostrato infastidito dall’imitazione che il comico siciliano aveva fatto del collega durante la trasmissione La Pennicanza, in onda su Rai Radio 2. Fiorello, infatti, ha aperto la puntata del programma proponendo una canzone-monologo in stile Bad Bunny con il seguente ritornello: Da quando c’è la Pennicanza ce l’hanno tutti con me, c’è un po’ di permalosanza: kiss my ass!”. Il comico siciliano ha poi spiegato: “Tutti ce l’hanno con me, nessuno mi vuole più bene, ho perso tutte le amicizie. Facevo monologhi, battute, nessuno m’ha pensato. Ma da quando sono qui a fare La Pennicanza la lista della gente che non mi saluterà più è lunghissima”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Fiorello replica a Pucci: “Far inca**are uno pseudo-comico vale la medaglia d’oro” | VIDEO Fiorello risponde a Pucci: “Far incazzare uno pseudo-comico vale la medaglia d’oro, con me ce l’ha pure Pier Silvio”Fiorello ha reagito duramente a una recente frecciatta di Andrea Pucci, attribuendogli la causa del suo arrivo a un punto di rottura. “Mamma mia come rosicano. Far incazzare uno che fa il mio stesso mestiere significa che merito la medaglia d’oro”: Fiorello risponde così ad Andrea PucciFiorello ha criticato aspramente Andrea Pucci durante la puntata di “La Pennicanza” su Rai Radio 2 giovedì 19 febbraio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Striscia la Notizia, Andrea Pucci riceve il Tapiro d’Oro. Frecciata velenosa a Fiorello; Fiorello e il caso Pucci a Sanremo: Conti gode per le polemiche, ma la mina vagante del Festival è un'altra; Striscia la Notizia, Carlo Conti gelido sul caso Pucci: Mica chiedo alle persone chi votano. Poi replica agli attacchi di Al Bano; Striscia la Notizia, tapiro d’oro a Pucci che punzecchia Fiorello: Goditi la vita. Le anticipazioni dell’ultima puntata. Fiorello replica a Andrea Pucci a La Pennicanza: Merito la medaglia d’oroFiorello si sente accerchiato: Ce l'hanno tutti con me Oggi il noto showman ha iniziato la puntata del programma radio La Pennicanza in maniera del ... lanostratv.it Pucci furioso con Fiorello, volano parole di fuoco: ecco perché è arrabbiato e cosa ha dettoAndrea Pucci è senz'altro un comico molto ironico, ma è anche autoironico? A giudicare dalla reazione all'imitazione di Fiorello pare di no. donnapop.it Conti non ha confermato le voci insistenti di questi giorni sulla possibile presenza di Eros Ramazzotti come super ospite. "Panariello e Pieraccioni Non hanno voglia. Non hanno prenotato nemmeno l'albergo" replica il direttore artistico a Fiorello. x.com La replica di Fiorello: "La mia non è una battuta, è una voce che gira…" Continua qui https://ift.tt/eVqOFLs #lazio #laziopress facebook