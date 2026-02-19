Fiorello replica ad Andrea Pucci | Rosicano! Medaglia d’oro se faccio incazzare pseudo-comici
Fiorello ha risposto ad Andrea Pucci, accusandolo di “rosicare” e affermando che gli darebbe una medaglia d’oro se riuscisse a farlo arrabbiare. La sua frase è arrivata durante l’ultima puntata di La Pennicanza, il suo show, dove ha deciso di affrontare il tema dei cosiddetti “pseudocomici”. Con tono deciso, lo showman ha sottolineato come spesso si trovi a dover gestire attacchi da colleghi meno noti. Fiorello ha poi commentato che alcuni di loro sembrano più interessati a creare polemiche che a fare spettacolo.
Durante la nuova puntata de La Pennicanza, lo showman alza il tiro e parla di "pseudocomici" senza fare sconti. Una risposta sarcastica che rilancia lo scontro con Andrea Pucci. Botta e risposta a distanza tra Fiorello e Andrea Pucci. Durante la puntata odierna de La Pennicanza, lo showman ha replicato alla frecciata che il comico milanese gli ha tirato nel corso dell'intervista a Striscia la Notizia che gli ha consegnato il Tapiro d'Oro per le polemiche sanremesi. Lo showman ha aperto il suo programma su Rai Radio Due con una parodia musicale: "Sono il Bad Bunny italiano, tutti ce l'hanno con me", ha cantato ironicamente, trasformando la polemica in sketch.
Andrea Pucci non deve essere attaccato perché "politicamente scorretto". Diamine, anche Ricky Gervais lo è ma è il più grande stand up comedian che abbiamo in circolazione. L'opinione completa di Loredana Lipperini è sul nuovo numero de L'Espresso