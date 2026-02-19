Fiorello ha risposto ad Andrea Pucci, accusandolo di “rosicare” e affermando che gli darebbe una medaglia d’oro se riuscisse a farlo arrabbiare. La sua frase è arrivata durante l’ultima puntata di La Pennicanza, il suo show, dove ha deciso di affrontare il tema dei cosiddetti “pseudocomici”. Con tono deciso, lo showman ha sottolineato come spesso si trovi a dover gestire attacchi da colleghi meno noti. Fiorello ha poi commentato che alcuni di loro sembrano più interessati a creare polemiche che a fare spettacolo.

Durante la nuova puntata de La Pennicanza, lo showman alza il tiro e parla di "pseudocomici" senza fare sconti. Una risposta sarcastica che rilancia lo scontro con Andrea Pucci. Botta e risposta a distanza tra Fiorello e Andrea Pucci. Durante la puntata odierna de La Pennicanza, lo showman ha replicato alla frecciata che il comico milanese gli ha tirato nel corso dell'intervista a Striscia la Notizia che gli ha consegnato il Tapiro d'Oro per le polemiche sanremesi. Lo showman ha aperto il suo programma su Rai Radio Due con una parodia musicale: "Sono il Bad Bunny italiano, tutti ce l'hanno con me", ha cantato ironicamente, trasformando la polemica in sketch. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Fiorello replica ad Andrea Pucci: “Rosicano! Medaglia d’oro se faccio incazzare pseudo-comici”

“Mamma mia come rosicano. Far incazzare uno che fa il mio stesso mestiere significa che merito la medaglia d’oro”: Fiorello risponde così ad Andrea PucciFiorello ha criticato aspramente Andrea Pucci durante la puntata di “La Pennicanza” su Rai Radio 2 giovedì 19 febbraio.

Fiorello risponde a Pucci: “Far incazzare uno pseudo-comico vale la medaglia d’oro, con me ce l’ha pure Pier Silvio”Fiorello ha reagito duramente a una recente frecciatta di Andrea Pucci, attribuendogli la causa del suo arrivo a un punto di rottura.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.