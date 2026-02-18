Andrea Pucci riceve il Tapiro d’oro perché ha rinunciato a partecipare a Sanremo 2026, a causa di una battuta poco riuscita su Fiorello. La consegna avverrà giovedì 19 febbraio, durante una puntata di Striscia la Notizia su Canale 5. Pucci ha scherzato sull’amico Fiorello, ma la battuta ha scatenato reazioni che lo hanno portato a cambiare i suoi piani. La figura del comico si prepara a incontrare Staffelli, mentre la polemica si accende sui social.

Nella prossima puntata di Striscia la notizia – in onda giovedì 19 febbraio in prima serata su Canale 5 – Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro ad Andrea Pucci, protagonista suo malgrado di una polemica che lo ha di fatto costretto a rinunciare alla già annunciata ospitata al Festival di Sanremo. “La mia comicità è diventata di estrema destra, quindi non si può più sentire”, il commento del comico milanese. E quando Staffelli gli chiede conto della fotografia con tanto di croce celtica al collo, Pucci nega e rilancia: “Anche quelli che hanno detto che avevo una croce celtica nel camerino, dovrebbero dimostrarlo con dei documenti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, Pucci riceve il Tapiro e punzecchia Fiorello

Striscia, Fiorello riceve il Tapiro d'Oro: "Dall'archivio Signorini abbiamo trovato cose torbide". Il siparietto divertente con StaffelliIl 22 gennaio su Canale 5 torna in prima serata “Striscia la Notizia” con una nuova versione.

Sanremo 2026, Bonolis difende Pucci: ‘Ha fatto bene’, l’ironia di FiorelloPaolo Bonolis difende Andrea Pucci e il suo ritiro da Sanremo 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.