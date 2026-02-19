Rappresentanti del Comune di Bari in enti e aziende | tredici domande idonee riaperto il bando

Il Comune di Bari ha riaperto i termini per le candidature dopo aver ricevuto tredici domande idonee. La decisione deriva dal fatto che alcune posizioni rimangono ancora vacanti e devono essere assegnate urgentemente. Il bando, rivolto a cittadini e professionisti, permette di aggiornare l’elenco dei rappresentanti del Comune in enti e aziende pubbliche. La scelta si basa sulle domande già presentate e sulla necessità di garantire una rappresentanza efficace. Le nuove candidature potranno essere inviate entro i prossimi giorni.

Alla scadenza dei termini, erano arrivate complessivamente 15 candidature, 2 delle quali escluse, una per incompletezza della domanda e una per mancanza di requisiti soggettivi generali prescritti In Comune, alla scadenza dei termini, erano arrivate complessivamente 15 candidature, 2 delle quali escluse, una per incompletezza della domanda e una per mancanza di requisiti soggettivi generali prescritti. Undici delle candidature conformi sono state inserite nell'elenco unico e 2 integrate in relazione alle nuove posizioni proposte dai già candidati. La scelta di riaprire i termini, spiegano da Palazzo della Citta, "risponde alla volontà dell'amministrazione comunale di favorire la più ampia partecipazione tra i professionisti in possesso dei requisiti previsti".