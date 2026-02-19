Psicologia del rientro dopo un infortunio sulle piste da sci

Federica Brignone, Sofia Goggia e Lindsey Vonn affrontano il rientro dopo gravi infortuni sciistici, spesso passano mesi lontano dalle piste. Queste atlete devono riacquistare fiducia e concentrazione, sfidando paure e insicurezze. Lo psicologo spiega come la loro mente si riorganizza, usando tecniche di visualizzazione e allenamenti mentali. La ripresa richiede pazienza e determinazione, ma anche un supporto psicologico mirato. Come riescono a tornare a sciare con sicurezza, nonostante le ferite e il timore di nuovi incidenti?

Dal trauma alla resilienza: la sfida invisibile del ritorno in pista post infortunio Rientrare in pista e in gara dopo un infortunio passa per un percorso che mette a dura prova mente e corpo. «Un importante infortunio costituisce sempre un trauma fisico e mentale, e attraversarlo richiede capacità di integrazione dei diversi piani della complessità», spiega il dottor Giuseppe Sgrò, psicologo psicoterapeuta di Santagostino e docente della Scuola dello Sport del CONI. «L'atleta, in particolare, si confronta con la sensazione di impotenza, ma anche con dolore e terrore che possono dissociarsi o somatizzarsi, sfidando autostima e locus of control.